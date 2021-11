Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : lancement d'opérations de boisement au Congo information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 09:35









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la Journée Nationale de l'Arbre en République du Congo, TotalEnergies annonce avoir lancé les opérations de boisement Batéké Carbon Sink, en partenariat avec Forêt Ressources Management. Ce projet prévoit 40.000 hectares de forêt plantée sur les plateaux Batéké. Environ 40 millions d'arbres seront plantés au total en 10 ans et entretenus pendant 35 ans. Ce puits de carbone permettra de séquestrer en moyenne 500.000 tonnes de CO2 par an, sur 20 ans. L'opération, financée par TotalEnergies, inclut des cultures agroforestières développées avec les populations locales et visant aux productions agricoles et de bois énergie durable. Ces activités, créatrices d'emplois, impacteront positivement plusieurs milliers de personnes.

