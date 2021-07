Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : lance une nouvelle technologie avec GHGSat Cercle Finance • 07/07/2021 à 14:38









(CercleFinance.com) - TotalEnergies s'associe à GHGSat pour développer une technologie d'imagerie satellitaire visant à surveiller les éventuelles fuites de méthane sur des installations en mer. Nommée ' Glint Mode ', cette nouvelle technologie permet d'annuler les effets perturbants de l'eau sur l'acquisition des données, en observant la réverbération du soleil à sa surface. Depuis 2018, TotalEnergies et GHGSat travaillent ensemble à améliorer les seuils de mesure des émissions de méthane. Les deux partenaires franchissent une nouvelle étape avec cette initiative qui vise à réaliser six observations satellitaires avec ' Glint Mode ' sur les sites en mer de TotalEnergies.

