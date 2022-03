Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

TotalEnergies: lance TotalEnergies On pour les start-up information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 10:09

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le lancement de TotalEnergies On, son programme d'accélération de start-up dédié aux business de l'électricité à STATION F pour accompagner sa croissance dans l'électricité et les renouvelables.



' L'objectif de ce programme est de détecter et d'accompagner les start-up développant des solutions digitales innovantes dans les business de l'électricité, que cela concerne la production renouvelable, le stockage, la gestion décentralisée de l'énergie, le négoce, la vente, ou encore la mobilité électrique ' indique le groupe.



' Convaincu de l'importance de l'innovation dans ces domaines pour nourrir notre croissance future, TotalEnergies souhaite accompagner dans leur développement les start-up les plus prometteuses de ce secteur et développer un écosystème électricité et digital ' a déclaré Patrick Pouyanné, Président directeur-général de TotalEnergies.