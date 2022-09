Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: lance son projet gazier offshore en Argentine information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 09:14









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir approuvé la décision finale d'investissement (FID) pour le projet de développement gazier de Fenix, situé à 60 kilomètres au sud de l'Argentine.



La compagnie, à travers sa filiale Total Austral, est opératrice du projet avec une participation de 37,5 %, en partenariat avec Wintershall DEA (37,5 %) et Pan American Sur (25 %).



Le développement du champ de Fenix comporte trois puits horizontaux, forés à partir d'une nouvelle plateforme automatisée implantée par 70 mètres de profondeur d'eau.



A sa mise en production, prévue début 2025, Fenix produira 10 millions de mètres cubes par jour de gaz naturel, soit 70 000 barils équivalent pétrole par jour. Coût de cet investissement: 706 millions de dollars.



'Le projet Fenix sécurisera l'approvisionnement du marché argentin en gaz. Il bénéficiera des technologies de la compagnie pour réduire l'intensité carbone des installations, notamment la mise en place de parcs éoliens ou de systèmes de récupération de la chaleur', a déclaré David Mendelson, directeur Amériques de TotalEnergies Exploration & Production.





