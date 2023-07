Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

TotalEnergies: lance la 1ère phase de Rio Grande LNG information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 08:48

(CercleFinance.com) - TotalEnergies, Global Infrastructure Partners (GIP), NextDecade Corporation et leurs partenaires, GIC et Mubadala, ont pris la décision finale d'investissement pour le développement de la 1ère phase de Rio Grande LNG (RGLNG). Il s'agit d'un projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) dans le sud du Texas.



Cette première phase est composée de 3 trains de liquéfaction pour une capacité totale de 17,5 millions de tonnes par an (Mtpa) et des CAPEX de 14,8 milliards $.



Dans le cadre de cet accord TotalEnergies acquiert une participation de 16,67 % dans la joint-venture en charge de cette première phase, et participera aux apports de fonds propres pour un montant total de 1,1 milliard $.



Le groupe détiendra une participation totale de 17,5 % dans NextDecade pour un montant global de 219 millions de $.



TotalEnergies enlèvera enfin 5,4 Mtpa de GNL de la production de cette phase pendant 20 ans.



' Ce projet permet à TotalEnergies d'accéder à un GNL compétitif grâce à ses faibles coûts de production. Le gaz naturel liquéfié de cette première phase portera la capacité d'export de GNL américain de TotalEnergies à plus de 15 Mtpa d'ici 2030 ' a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.