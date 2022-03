Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: la Commission approuve le rachat d'ACC information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 15:26









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition de Automotive Cells Company (ACC) basée en France par Mercedes-Benz basée en Allemagne, Stellantis basée aux Pays-Bas et TotalEnergies basée en France.



ACC développe, fabrique et fournit des cellules et des modules lithium-ion principalement destinés à l'industrie automobile.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence étant donné que les entreprises ne sont pas actives sur le même marché et que l'impact sur les marchés liés est très limité.





