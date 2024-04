Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: l'UE valide une joint-venture tripartite information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 17:37









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, la création d'une entreprise commune (Northern Lights JV DA) par Equinor, A/S Norske Shell et TotalEnergies EP Norge AS.



La transaction concerne principalement le transport et le stockage offshore permanent ultérieur du dioxyde de carbone liquéfié (CO2) provenant des émetteurs industriels.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les sociétés ne sont pas actives sur les mêmes marchés ou sur des marchés verticalement liés.







