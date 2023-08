Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: l'UE valide la coacquisition de RNS Enerji information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 13:00









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle commun de la société turque Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi ('RNS Enerji'), par TotalEnergies et la holding turque Rönesans Holding.



La Commission rappelle que RNS Enerjiest active dans le développement et la vente de centrales électriques, la production et la vente d'électricité ainsi que la construction de bornes de recharge en Turquie.



De son côté, RNS Holdingest active dans la construction, l'immobilier, la santé, l'énergie et la pétrochimie.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur l'Espace Économique Européen.





