TotalEnergies: l'UE approuve une coentreprise avec SSE

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé la création d'une entreprise commune par SSE et TotalEnergies.



La transaction concerne principalement le secteur de recharge pour les véhicules électriques et des services de commodité connexes au Royaume-Uni et en Irlande.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu des activités limitées de l'entreprise commune dans l'Espace économique européen et de la position de marché limitée résultant de la transaction proposée.







Valeurs associées TOTALENERGIES 63,07 EUR Euronext Paris +0,54%