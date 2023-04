Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies:l'UE accorde le contrôle exclusif de TotalEren information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 12:41









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Total Eren Holding par TotalEnergies SE, toutes deux basées en France.



Total Eren développe, finance, construit et exploite des installations d'énergie renouvelable dans le monde entier. Total Eren est actuellement contrôlée conjointement par TotalEnergies.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son incidence très limitée sur la structure du marché. L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.





