TotalEnergies: investit dans les énergies en Pologne information fournie par Cercle Finance • 06/03/2023 à 08:53

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce l'acquisition de Polska Grupa Biogazowa (PGB) - le principal producteur polonais de biogaz - et d'un portefeuille de projets solaires en développement, d'une capacité de 200 mégawatts (MW).



PGB est une entreprise employant 130 personnes dans neuf régions de Pologne dont le principal domaine d'activité est la production d'électricité et de chaleur renouvelables à partir de biogaz issu de déchets organiques.



Elle possède et opère 17 unités en production et une en construction, pour une capacité totale de 166 GWh par an de production d'électricité. Le portefeuille de PGB comprend aussi 23 projets en développement.



L'acquisition de PGB porte la capacité de production de biogaz de TotalEnergies à 1,1 TWh.



' Ces accords illustrent la volonté de TotalEnergies de développer ses activités renouvelables en Pologne et plus largement en Europe, pour accompagner le Green Deal ', a déclaré Stéphane Michel, Directeur Général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies.