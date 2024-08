Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: investit dans la gestion forestière aux USA information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 15:46









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé vendredi avoir conclu un investissement dans la gestion durable d'exploitations forestières aux Etats-Unis, avec l'objectif de préserver des puits de carbones durables.



Le groupe énergétique français indique qu'il a prévu d'apporter quelque 100 millions de dollars aux projets de lutte contre la déforestation portés par Anew Climate et Aurora Sustainable Lands.



L'idée, d'après Total, va consister à protéger les forêts productives de la surexploitation et de soutenir leur conversion à une gestion durable en vue de stocker davantage de carbone issu de l'atmosphère.



Cet investissement doit servir à soutenir des pratiques de gestion forestière améliorée à travers un portefeuille de 20 projets couvrant 300.000 hectares dans 10 Etats américains (Arkansas, Floride, Kentucky, Louisiane, Michigan, Minnesota, New York, Virginie, Virginie-Occidentale et Wisconsin).



Pour mémoire, TotalEnergies a prévu de consacrer un total de 100 millions de dollars par an afin de se constituer un portefeuille de projets capable de générer au moins cinq millions de tonnes de CO2 de crédits carbone par an d'ici à 2030.





Valeurs associées TOTALENERGIES 62,28 EUR Euronext Paris -0,69%