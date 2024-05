Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: investit 400 M$ en faveur du 'clean cooking' information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - Al'occasion duSommet pour le'Clean Cooking”organisé par l'Agence Internationale de l'Energie à Paris (AIE), TotalEnergies a annoncé son ambition de donner accès à des solutions de cuisson durable (clean cooking) à 100 millions de personnes en Afrique et en Inde d'ici 2030.



TotalEnergies compte ainsi investir plus de 400 M$ dans le développement du GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) destiné à la cuisson.



Par ailleurs, pour rendre le'clean cooking”abordable au plus grand nombre, la Compagnie va développer l'usage de technologies digitales'pay-as-you cook”, qui permettent au client de ne payer qu'au fur et à mesure de l'usage de la bouteille de GPL au lieu de devoir avancer la totalité de la valeur du volume de la bouteille.





