Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: investissement dans Xlinks First information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 08:58









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique investir 20 millions de livres sterling pour acquérir une participation minoritaire dans Xlinks First Limited, société fondée en 2019 au Royaume-Uni, et rejoindre ainsi les investisseurs Octopus Energy et Abu Dhabi National Energy Company.



L'ambition du projet Xlinks est de développer un projet renouvelable géant (combinant solaire et éolien) au Maroc, couplé à de grandes batteries de stockage, pour fournir de l'électricité verte au Royaume-Uni grâce à des câbles sous-marins.



'Une fois achevé, le projet pourrait fournir suffisamment d'électricité renouvelable, fiable et abordable, pour alimenter plus de sept millions de foyers britanniques', précise le groupe énergétique français.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -1.35%