TotalEnergies: installe 1100 points de recharge en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 17:33

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a été sélectionnée pour installer et opérer 1100 points de recharge haute puissance (HPC) dans le cadre de l'appel d'offres Deutschlandnetz (Réseau Allemagne ) lancé par le gouvernement allemand.



Ces nouveaux points de recharge (jusqu'à 200 kW) seront déployés sur 134 sites de recharge à travers l'est, le centre et l'ouest du pays et seront entièrement alimentés en électricité renouvelable.



L'appel d'offres, lancé par le ministère fédéral allemand du Numérique et des Transports (BMDV), vise à créer un réseau national de recharge rapide adapté aux besoins des clients et composé de 8000 nouveaux points de recharge haute puissance, sur près de mille sites à travers l'Allemagne.



La recharge Haute Puissance est une technologie permettant aux véhicules électriques compatibles de se recharger à une puissance supérieure à 50 kW et jusqu'à 300 kW.