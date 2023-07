Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies:inaugure une centrale solaire en Ile-de-France information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 17:00









(CercleFinance.com) - TotalEnergies inaugure sur le site de Grandpuits la plus grande centrale solaire d'Ile-de-France ainsi qu'un parc de stockage d'énergie par batteries.



D'une superficie de 12 hectares et d'une capacité de 25 mégawatts-crête (MWc), la centrale solaire de Grandpuits génère annuellement 31 gigawattheures (GWh) d'électricité verte, soit l'équivalent de la consommation électrique de 19 000 personnes.



Cette production est rendue possible grâce à l'installation de 46 000 panneaux solaires. En accompagnement de la centrale solaire, TotalEnergies a mis en service un système de stockage d'énergie par batteries d'une capacité de 43 mégawattheures (MWh).



' La centrale solaire de Grandpuits et son système de stockage d'énergie sont un bel exemple de notre engagement en matière d'énergies renouvelables en France et de notre capacité à développer des solutions de stockage d'électricité associées ', a déclaré Thierry Muller, Directeur TotalEnergies Renouvelables France.





