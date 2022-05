Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: inauguration d'un accélérateur de start-up information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 13:47









(CercleFinance.com) - A l'occasion de l'inauguration de son 'accélérateur de start-up', TotalEnergies On, TotalEnergies indique ce lundi avoir accueilli les dix premières start-up du programme dédié aux business de l'électricité.



A travers ce programme, des jeunes pousses proposant des solutions innovantes, notamment digitales, bénéficient d'un accès privilégié aux experts du groupe et d'un terrain d'expérimentation pour leurs développements au sein des business de TotalEnergies.



Parmi les premières start-up sélectionnées, figurent Sereema (optimisation des actifs éoliens via un système IoT), Tilt (optimisation de l'auto-consommation des producteurs/consommateurs) ou Time Plug (solutions de recharge clés en main pour PME/PMI et particuliers).





