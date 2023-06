Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: hydrocarbures découverts au large du Nigéria information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce une découverte d'hydrocarbures sur le puits Ntokon du permis OML 102, au large du Nigeria.



Situé à 20 kilomètres des installations du champ d'Ofon sur l'OML 102, il est prévu que Ntokon soit développé par un raccordement à ces installations existantes.



' La découverte de Ntokon ouvre des perspectives prometteuses pour un nouveau développement par raccordement', a déclaréNicolas Terraz, Directeur général Exploration-Production de TotalEnergies.



' Après le démarrage de la production d'Ikike sur l'OML 99, en 2022, cette nouvelle découverte vient confirmer la capacité de l'exploration de proximité à générer de la valeur, conformément à notre stratégie bas coûts, faibles émissions', ajoute-t-il.



OML 102 est opéré par TotalEnergies EP Nigeria, qui détient une participation de 40 % aux côtés de son partenaire NNPC Ltd (60 %).





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -0.24%