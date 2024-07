Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: FID pour un projet de stockage en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 09:48









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir pris la décision finale d'investissement (FID) d'un projet de stockage d'électricité par batteries de 100 MW / 200 MWh à Dahlem, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, projet dont l'investissement total s'élève à plus de 75 millions d'euros.



Il s'agit du premier projet approuvé par TotalEnergies qui provient du pipeline de Kyon Energy, que la compagnie a acquis en février dernier. Il bénéficiera de l'expertise de sa filiale Saft, qui fournira au projet sa technologie de dernière génération.



La mise en service commerciale de cette unité est prévue pour le second semestre 2026, et la startup Quadra Energy, acquise par TotalEnergies en octobre 2023, valorisera sur les marchés d'électricité la flexibilité apportée par ces batteries.





