TotalEnergies: FID pour un champ gazier au Nigéria

(CercleFinance.com) - TotalEnergies, opérateur du bloc onshore OML 58 au Nigéria avec une participation de 40%, et la compagnie pétrolière nationale nigériane NNPCL (60%), annoncent avoir pris la décision finale d'investissement (FID) pour le développement du champ gazier d'Ubeta.



Situé sur le bloc OML58, au nord-ouest de Port Harcourt, le champ de gaz à condensats d'Ubeta sera développé à partir d'un nouveau cluster de six puits, relié aux installations existantes d'Obite par un gazoduc enterré de 11 kilomètres.



La production, dont le démarrage est prévu en 2027, devrait atteindre un plateau de 300 millions de pieds cubes par jour. Le gaz d'Ubeta alimentera l'usine de liquéfaction NLNG, située à Bonny, dans laquelle TotalEnergies détient une participation de 15%.





