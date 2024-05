Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: FID pour le projet Kaminho en Angola information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 09:17









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une rencontre entre son PDG Patrick Pouyanné et le Président angolais João Lourenço, TotalEnergies fait part de la décision finale d'investissement (FID) du projet en eaux profondes Kaminho, permettant ainsi son lancement.



Ce projet de TotalEnergies (40%) et de ses partenaires du bloc 20/11, Petronas (40%) et Sonangol (20%), est destiné à développer les champs de Cameia et Golfinho, situé à 100 km au large des côtes angolaises, par 1.700 m de profondeur d'eau.



Impliquant 10 millions d'heures de travail en Angola, il s'agit du premier grand développement en eaux profondes dans le bassin de la Kwanza. La production devrait démarrer en 2028, avec un plateau de 70.000 barils de pétrole par jour.





