TotalEnergies: FID pour deux développements au Brésil

(CercleFinance.com) - TotalEnergies, l'opérateur Petrobras et leurs partenaires, annoncent avoir pris la Décision Finale d'Investissement (FID) pour les secondes phases des développements des champs d'Atapu et de Sépia, dans le bassin offshore de Santos, au Brésil.



Ces nouvelles phases de développements prévoient deux nouvelles unités flottantes FPSO, de capacités de 225.000 b/j de pétrole chacune, sur ces deux champs où TotalEnergies détient des participations de 15% (Atapu) et de 16,9% (Sépia).



Ces 10ème et 11ème FPSO de TotalEnergies au Brésil devraient démarrer séquentiellement à partir de 2029, et contribueront à maintenir la production de groupe pétro-gazier français dans ce pays clé au-dessus de 200.000 bep/j.





