TotalEnergies fait deux gestes en faveur du pouvoir d’achat de ses clients

(AOF) - Face à la hausse des prix de l’énergie, TotalEnergies se mobilise en faveur du pouvoir d’achat de ses clients en France. La compagnie prend deux mesures. Première mesure, un " chèque gaz " de 100 euros pour ses clients gaz en situation de précarité énergétique. Ce chèque de 100 euros concernera environ 200 000 de ses abonnés au gaz et prendra la forme d'une remise sur leur prochaine facture. Il sera versé à ses clients gaz ayant bénéficié des " chèques énergie " du gouvernement en 2021, doublant ainsi le montant de l'aide de décembre.

Deuxième mesure, une remise de 5 euros pour un plein de 50 litres (soit 0,10 euro par litre de carburant) dans les 1150 stations-service de TotalEnergies situées en zones rurales, pendant 3 mois. Cette remise sur l'essence et le diesel sera effectuée à la caisse à compter du 14 février.

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.