TotalEnergies: extension du terminal de Cameron aux USA

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la signature d'un protocole d'accord avec Sempra Infrastructure, Mitsui & Co. et Japan LNG Investment pour l'extension de Cameron LNG, un terminal de production et d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) situé en Louisiane, aux États-Unis.



Ce projet d'extension concerne la construction d'un quatrième train d'une capacité de production maximale de 6,75 millions de tonnes de GNL par an (Mtpa) et l'augmentation de 5% de la capacité de 13,5 Mtpa des trois premiers trains par dégoulottage.



Cameron LNG a attribué deux contrats d'études d'ingénieries (FEED) relative à cette expansion en vue de la sélection future de l'entreprise en charge du contrat d'exécution (EPC) du projet.





