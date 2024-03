Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: étudie l'électrification du transport routier information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Enedis, TotalEnergies, VINCI Autoroutes et six constructeurs européens - Iveco, MAN Truck & Bus France, Mercedes-Benz Trucks, Renault Trucks, Scania et Volvo Trucks - se sont associés pour évaluer les besoins et enjeux de l'électrification du transport routier de marchandises longue distance et plus particulièrement de la recharge en itinérance sur les principaux axes routiers français.



Les constructeurs se sont engagés sur la voie du développement des poids lourds électriques à batterie, principale technologie zéro émission à l'échappement.



Selon l'étude réalisée, 12 200 points de recharge seront nécessaires pour la seule recharge des poids lourds en itinérance sur 519 aires de services et de repos.



Le communiqué précise que la seule recharge en itinérance des poids lourds pourrait représenter, à horizon 2035, une consommation d'énergie de 3,5 TWh/an (à comparer avec la consommation annuelle française, de l'ordre de 615 TWh en 20351) et un appel de puissance de 1,1 GW au pic.



Les conclusions de cette étude doivent permettre aux acteurs de la filière d'avoir une vision et une estimation fiables, à l'échelle nationale, de la puissance, de l'énergie, du nombre de points de recharge et des travaux d'infrastructures nécessaires à l'électrification rapide du transport routier longue distance





