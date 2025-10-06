TotalEnergies et Veolia renforcent leur coopération environnementale
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 09:25
Ils combineront l'expertise de Veolia en gestion de la ressource en eau et en valorisation de nouveaux flux de déchets, et celle de TotalEnergies en mesure et réduction des émissions de GES, ainsi que de production et fourniture d'énergies bas carbone.
Ainsi, TotalEnergies aidera le groupe de services aux collectivités à réduire les émissions de méthane de ses centres de stockage de déchets, ainsi qu'à accélérer le déploiement de solutions d'énergie bas carbone sur ses sites de dessalement.
De son côté, Veolia accompagnera le géant pétro-gazier dans la réduction de l'empreinte hydrique de ses activités industrielles, avec notamment le développement de projets de réutilisation des eaux usées sur les sites de TotalEnergies.
Enfin, les deux groupes vont mettre en commun leurs capacités de recherche et d'innovation afin d'explorer l'industrialisation de nouveaux procédés de récupération des éléments chimiques stratégiques contenus dans des déchets encore peu valorisés.
Valeurs associées
|27,8100 EUR
|Euronext Paris
|-4,63%
A lire aussi
-
Saint-Gobain a annoncé lundi le lancement d'un nouveau plan stratégique, baptisé "Lead & Grow" et accompagné de nouveaux objectifs financiers, le groupe disant relever sa trajectoire de croissance sur la période 2026-2030 et prévoir d'atteindre une marge d’Ebitda ... Lire la suite
-
Le constructeur automobile de luxe britannique Aston Martin Lagonda a une nouvelle fois revu à la baisse lundi ses prévisions de résultat annuel, invoquant notamment l'effet des droits de douane américains, ce qui fait plonger son action à la Bourse de Londres. ... Lire la suite
-
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a annoncé lundi l'Elysée dans un communiqué. Nommé le 9 septembre, M. Lecornu était sous le feu des critiques des opposants et de la droite après avoir dévoilé ... Lire la suite
-
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté lundi sa démission à Emmanuel Macron qui l'a acceptée, a annoncé l'Elysée. (Rédaction Reuters)
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer