TOTALENERGIES et TECHNIP ENERGIES s'associent dans le bas carbone

La qualification des architectures et équipements qui auront été mis au point dans ces domaines est également prévue par l'accord.

En vertu de cet accord, les partenaires exploreront de nouveaux concepts et de nouvelles technologies visant à réduire le bilan carbone d'installations existantes ou de projets nouveaux dans des domaines clés comme : la production de GNL, la cryogénie, la production et valorisation de l'hydrogène pour la génération d'électricité ou encore les processus de captage, stockage & valorisation du CO2 (CCUS).

(AOF) - TotalEnergies et Technip Energies ont signé un accord de coopération technique en vue de développer ensemble des solutions bas carbone pour les sites de production de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) et les installations offshore afin d'accélérer la transition énergétique.

