TotalEnergies et Safran s'unissent dans la "décarbonation" de l'aérien

(AOF) - TotalEnergies et Safran ont signé un partenariat stratégique en vue de développer ensemble des solutions techniques et commerciales pour répondre aux enjeux de la "décarbonation" du secteur aérien.

En ligne avec l'ambition de neutralité carbone à horizon 2050 des deux entreprises, ce partenariat majeur vise à accélérer la réduction des émissions de CO2 du secteur, dans laquelle les carburants aériens durables (appelés également " Sustainable Aviation Fuel " ou SAF) jouent un rôle essentiel.

Le champ de collaboration s'appuie sur les domaines respectifs d'excellence et d'expertise de Safran et de TotalEnergies pour le développement et l'utilisation de ces carburants et acquérir une vision commune et complète des filières et des usages, en intégrant les objectifs de développement durable dans leur ensemble.

Ce partenariat vise, à court terme, à obtenir une compatibilité des moteurs actuels avec un taux d'incorporation allant jusque 100% de SAF et à plus long terme, optimiser l'efficacité énergétique et environnementale des couples moteurs/carburants.

Cette collaboration pourra s'étendre à d'autres sujets tels que l'adaptation des systèmes carburants aux SAF ou encore le développement de batteries de nouvelle génération pour les moteurs électriques.