TotalEnergies et les signataires de l'OGDC accélèrent leurs efforts de décarbonation directe

Trois ans après son lancement lors de la COP28 à Dubaï, l'OGDC (Oil & Gas Decarbonization Charter) montre comment la coopération au sein de l'industrie peut contribuer à traduire une ambition commune en actions concrètes. Cette initiative multilatérale mondiale rassemble 57 entreprises pétrolières et gazières (dont TotalEnergies) opérant dans plus de 100 pays et représentant environ un tiers de la production mondiale de pétrole et de gaz. Elle vise à accélérer la réduction des émissions du secteur.

Lancée à la COP28 et mise en oeuvre par l'Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), l'OGDC est un engagement des acteurs mondiaux du secteur visant à accélérer la réduction des émissions de Scopes 1 et 2* dans l'ensemble de l'industrie pétrolière et gazière. En novembre 2026, la Charte réunit 57 entreprises ayant des actifs dans plus de 100 pays et représentant environ un tiers de la production mondiale de pétrole. Les entreprises signataires visent la neutralité carbone de leurs opérations à l'horizon 2050 au plus tard, la réduction à près de zéro de leurs émissions de méthane amont et l'élimination du torchage de routine d'ici à 2030, ainsi que la transparence dans la communication de leurs ambitions relatives aux émissions de Scopes 1 et 2 à l'horizon 2030.

* (NDLR : Scope 1 = émissions de gaz à effet de serre issues de sources fixes ou mobiles détenues ou contrôlées directement par l'entreprise ; Scope 2 = émissions générées au moment de la production de l'électricité, de la chaleur, de la vapeur ou du froid que l'entreprise achète et consomme pour faire tourner ses opérations).

Un cap maintenu malgré les tensions énergétiques et géopolitiques

Aujourd'hui, en marge de la COP31, l'OGDC publie son rapport d'avancement 2026, intitulé Strengthening Delivery. Celui-ci fait état de progrès tangibles, tandis que les signataires passent de l'ambition à la mise en oeuvre : ils sont plus nombreux à communiquer leurs données d'émissions, à élaborer des plans d'action, à allouer des capitaux et à déployer des technologies pour réduire les émissions liées à leurs opérations.

Le programme Collaborate & Share de l'OGDC est au coeur de cette dynamique. Il permet aux entreprises, quel que soit leur niveau d'avancement dans leur trajectoire de décarbonation, de partager leurs expériences, de renforcer leurs compétences techniques et de bénéficier d'un accompagnement concret.

La mobilisation des dirigeants reste également forte. Le 1er novembre, 22 PDG d'entreprises signataires de l'OGDC se sont réunis à Abu Dhabi à l'occasion de la troisième rencontre annuelle des PDG de l'OGDC, organisée en amont de l'ADIPEC (salon et congrès professionnel mondial consacré à l'énergie, au pétrole et au gaz qui se déroule à Abu Dhabi aux Emirats arabes unis), afin de faire le point sur les progrès accomplis et les priorités à l'horizon 2030. Cette rencontre a également accueilli Searah, nouveau signataire de la Charte, portant à 57 le nombre d'entreprises membres de l'OGDC.

Dans un contexte marqué par les incertitudes géopolitiques, les perturbations des marchés de l'énergie et l'augmentation de la demande énergétique mondiale, les signataires de l'OGDC ont maintenu leur engagement envers la Charte et leur détermination commune à progresser. Ce contexte a renforcé la pertinence des travaux de l'OGDC, tant pour réduire les émissions évitables que pour contribuer à la sécurité et à la résilience énergétiques grâce à une utilisation plus efficace des ressources énergétiques.

Rapport d'avancement 2026 : les chiffres clés du passage à l'action

- une participation au reporting qui atteint un niveau record : 52 des 56 signataires membres de l'OGDC pendant la période couverte par le rapport ont communiqué des données, contre 50 l'an dernier, couvrant 97% de la production opérée. Quatre signataires ont communiqué pour la première fois leurs émissions liées aux opérations, tandis qu'une autre compagnie nationale a établi sa base de référence en matière d'émissions et partagé pour la première fois ses données avec l'OGDC.

- des ambitions davantage adossées à des plans d'action : 46 signataires, couvrant 96% de la production de l'OGDC, se sont désormais dotés d'ambitions intermédiaires de réduction des émissions de Scopes 1 et 2 à l'horizon 2030, contre 42 l'an dernier. Parmi eux, 42 ont élaboré des plans d'action, contre 37 l'an dernier, soit une hausse de 40% par rapport au rapport 2024 Baseline for Action.

- des capitaux mobilisés pour soutenir la mise en oeuvre : 35 signataires, représentant 84% de la production opérée, ont alloué des capitaux à la réalisation de leurs objectifs intermédiaires. La moitié d'entre eux indiquent que leurs budgets couvrent désormais l'intégralité de leur feuille de route. Par ailleurs, en 2025, 34 signataires ont fait état d'environ 28 milliards de dollars d'investissements et d'acquisitions dans les solutions bas carbone .

- une priorité donnée au méthane et au torchage : 39 signataires disposent désormais de plans d'action relatifs au méthane, soit une hausse de près de 60% par rapport au rapport 2024 Baseline for Action. Par ailleurs, 42 signataires, représentant 90 % de la production opérée, disposent de plans d'action visant à éliminer le torchage de routine, soit une progression de 75 %.

- des données plus robustes et davantage vérifiées : 39 signataires, couvrant 92% de la production opérée, ont mis en place des procédures de vérification par un tiers pour leurs données d'émissions. EY a par ailleurs procédé à une revue indépendante des informations publiées par les entreprises et des éléments justificatifs correspondants. 21 signataires utilisent désormais des technologies de mesure directe pour la majorité des émissions de méthane qu'ils déclarent, et 18 autres les utilisent pour une partie de leurs émissions déclarées.

- une transparence accrue : 30 signataires ont communiqué individuellement au secrétariat de l'OGDC des informations qui ne sont pas actuellement publiques. Celles-ci permettent de mieux identifier les domaines dans lesquels des progrès sont accomplis et ceux dans lesquels un soutien supplémentaire est nécessaire.

- une coopération renforcée : plus de 4 000 professionnels travaillant au sein des entreprises signataires ont participé à des ateliers techniques et à des formations depuis le lancement de l'OGDC, soit un nombre dix fois supérieur à celui indiqué dans le rapport 2024 Baseline for Action

"Trois ans après son lancement, l'OGDC traduit une ambition collective en actions concrètes, grâce à une coopération croissante pour réduire les émissions. Dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes, tous les signataires sont restés pleinement mobilisés autour de la Charte et s'emploient à obtenir des progrès mesurables. En particulier, la réduction des émissions de méthane et l'élimination du torchage de routine sont des actions que nous pouvons mener dès aujourd'hui, avec les technologies existantes, et elles restent notre priorité. Nous encourageons toutes les compagnies pétrolières et gazières, nationales comme internationales, à rejoindre cet effort collectif", a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.