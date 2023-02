TotalEnergies et Air Liquide vont développer un réseau de stations hydrogène pour les poids lourds

(AOF) - TotalEnergies et Air Liquide annoncent leur décision de créer une coentreprise détenue à parts égales pour développer un réseau de stations hydrogène, destiné aux poids lourds sur les grands axes routiers européens. Cette initiative contribuera à faciliter l'accès à l'hydrogène, permettant ainsi d'en développer l'usage dans le transport de marchandises et de continuer à renforcer la filière hydrogène. Les partenaires ont pour objectif de déployer plus de 100 stations hydrogène sur les grands axes routiers européens - en France, au Benelux et en Allemagne - dans les prochaines années.

Ces stations, sous la marque TotalEnergies, seront situées notamment sur des grands corridors stratégiques.

Cet accord donnera naissance à un acteur de référence des solutions de ravitaillement en hydrogène et contribuera à la décarbonation du transport routier en Europe. Les deux entreprises mettront en commun leurs savoir-faire et compétences dans les infrastructures, la distribution d'hydrogène et la mobilité.

TotalEnergies apportera son expertise dans l'exploitation et la gestion de réseau de stations et la distribution d'énergies à des clients BtoB.

Air Liquide fera bénéficier de son expertise des technologies et de la maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène.