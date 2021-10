Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : équipe ses stations en bornes de recharge information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 10:10









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique aujourd'hui engager jusqu'à 200 ME sur un an afin d'équiper plus de 150 de ses stations sur autoroutes et voies express en bornes de recharge haute puissance pour véhicules électriques. L'idée est d'accompagner le développement de la mobilité électrique dans l'Hexagone. A terme, l'objectif est de pouvoir proposer aux automobilistes des bornes de recharge électriques haute puissance tous les 150 km. Dans le cadre de ce projet, TotalEnergies vise à équiper 60 stations autoroutières en bornes de recharge haute puissance (de 50 à 175 kW) d'ici la fin de l'année 2021, puis 110 stations-service sur autoroutes et voies express d'ici fin 2022 (bornes de 175 kW). À horizon 2023, TotalEnergies vise 200 stations équipées en recharge haute puissance sur ces grands axes, auxquelles s'ajouteront 100 stations supplémentaires en zone urbaine, notamment sous forme de hubs de recharge.

