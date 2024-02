Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies EP Gabon: baisse de 15% du CA en 2023 information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - TotalEnergies EP Gabon affiche pour 2023, un chiffre d'affaires en baisse de 15% à 444 millions de dollars, sur un recul du prix moyen de vente (-18%) partiellement compensé par la hausse des volumes de brut commercialisés par la société (+6%).



Sa production de pétrole brut est restée stable à 15.800 barils par jour, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et les premiers résultats positifs de la campagne d'interventions sur puits ayant compensé le déclin naturel des champs.





