TotalEnergies: engagé sur le long terme au Nigéria

(CercleFinance.com) - À l'occasion d'un déplacement à Abuja, au Nigéria, Patrick Pouyanné, le p.d.-g. de TotalEnergies a réaffirmé le partenariat de long terme entre son groupe et le Nigéria.



TotalEnergies assure d'ailleurs être 'le principal investisseur privé du pays dans le secteur énergétique' sur les 10 dernières années.



La société tricolore précise être à la tête d'un portefeuille de projets qui peut représenter plus de 6 milliards de dollars d'investissements (100%) dans les prochaines années.



'TotalEnergies se félicite d'annoncer la fin du torchage de routine dans le cadre de ses opérations au Nigéria, de même que le partage de sa technologie AUSEA avec son partenaire NNPCL. Ce soutien concret aidera la NNPCL à tenir les engagements pris lors de la COP28 avec la signature de l'Oil & Gas Decarbonization Charter', a déclaréPatrick Pouyanné, Président Directeur général de TotalEnergies.





