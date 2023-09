TotalEnergies: en hausse, un analyste confirme son conseil information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 17:18

(CercleFinance.com) - TotalEnergies gagne plus de 1,5% à Paris alors que Jefferies maintient sa note d'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 66 euros, à trois semaine du prochain CMD (journée des investisseurs) de la société, le 27 septembre.



L'analyste décèle un potentiel de hausse par rapport aux objectifs volumétriques de TotalEnergies, notamment dans les domaines du pétrole, du GNL et des énergies renouvelables.



Hors Russie, TotalEnergies prévoit actuellement d'augmenter sa production de GNL à 18 millions de tonnes par an en 2027 et 25 millions de tonnes par an en 2030 (contre 11 millions de tonnes par an en 2022), rapporte lle bureau d'analyses.



Selon Jefferies, TotalEnergies devrait également fournir des informations sur sa production de pétrole en Namibie et au Suriname à l'occasion du CMD.



Enfin, suite à l'acquisition des 69,4 % restants d'EREN en juillet, TotalEnergies devrait être en mesure d'améliorer ses objectifs de capacité en énergies renouvelables (capacité brute de 35 GW d'ici 2025 et 100 GW d'ici 2030), estime Jefferies.