TotalEnergies: en hausse avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - TotalEnergies parvient à se hisser dans le vert en grappillant moins de 1%, aidé par des commentaires de Berenberg qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe pétro-gazier tout en rehaussant son objectif de cours de 65 à 69 euros.



Le broker relève ses estimations de BPA pour 2023-2024, et estime que le groupe 'reste bien positionné pour offrir une combinaison attrayante de flux de trésorerie sous-jacents croissants, ainsi que des niveaux élevés de rendement pour les actionnaires'.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.31%