TotalEnergies: en hausse après les indicateurs trimestriels

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% après la présentation par le groupe de ses principaux indicateurs, données financières estimées et éléments affectant le troisième trimestre de 2023.



Suite à cette annonce, UBS réitère son conseil à l'achat et son objectif de cours de 71 E.



' TotalEnergies a publié ses ' Principaux indicateurs ' pour le 3e trimestre 23, qui sont globalement proches des attentes du consensus selon nous, et légèrement inférieurs à ceux d'UBSe ' indique l'analyste.



' Nous constatons une baisse des prix du gaz, compensée par une hausse des marges de raffinage ' souligne UBS.



Le groupe a indiqué que la production d'hydrocarbures est anticipée à près de 2,5 Mbep/j, bénéficiant du démarrage d'Absheron en Azerbaïdjan et de l'entrée effective dans le champ de Ratawi (GGIP) en Irak. Le groupe a indiqué également que les résultats de l'Aval bénéficieront de la hausse des marges de raffinage en Europe.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.60%