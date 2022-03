TotalEnergies: dresse le bilan de sa stratégie durable information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 18:26

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication du rapport Sustainability & Climate - 2022 Progress Report, TotalEnergiesrevient sur les avancées de sa stratégie durable.



TotalEnergies assure avoir accéléré son développement dans les renouvelables et l'électricité en 2021 et disposer de plus de 10 GW de capacités brutes installées de production d'électricité renouvelable.



Dans le gaz, l'énergie de la transition, les ventes de GNL de TotalEnergies ont augmenté de 10% à 42 Mt et réalisées à 99% dans des pays Net Zéro.



La société précise avoir baissé la part de ses ventes de produits pétroliers à 44% (contre 65% en 2015) faisant baisser les émissions de gaz à effet de serre liées aux produits pétroliers utilisés par ses clients (Scope 3) de 19%.



TotalEnergies a aussi baissé très significativement les émissions de ses installations opérées (Scope 1+2) de 20% (vs 2015) et réduit de 14% l'empreinte carbone des produits vendus en Europe (vs 2015)



'Avec un objectif de réduction de 40% de ses émissions nettes Scope 1+2 à horizon 2030 par rapport à 2015, TotalEnergies est en ligne avec les engagements pris par les pays ayant souscrit à un objectif de neutralité carbone en 2050'.