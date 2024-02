Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: dividende accru de 7% pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique que son conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale du 24 mai, la distribution d'un dividende de 3,01 euros par action au titre de 2023, soit une augmentation de 7,1% par rapport au dividende au titre de 2022.



En conséquence, compte tenu des trois acomptes sur dividende de 0,74 euro par action antérieurement décidés par le conseil d'administration, le solde de dividende au titre de l'exercice écoulé ressort à 0,79 euro par action.



Sous réserve de l'approbation par l'AG, ce solde de dividende sera détaché le 19 juin pour les actionnaires (18 juin pour les détenteurs d'ADS) et mis en paiement le 1er juillet (11 juillet pour les détenteurs d'ADS) en numéraire exclusivement.





