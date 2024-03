Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: dit renforcer la protection sociale de ses s information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 13:01









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annoncé renforcer le socle commun de protection sociale pour l'ensemble de ses salariés à travers le monde

Baptisé 'Care Together by TotalEnergies”, ce programmetraduit les engagements de la firme en matière de responsabilité sociale vis-à-vis de ses collaborateurs.



A travers ce programme, la société compte garantir 'le respect de standards sociaux élevés' pour tous ses collaborateurs à travers le monde, 'quelle que soit la législation en vigueur dans les pays'.



'Avec ce programme, nous renforçons notre engagement social et nous affirmons notre rôle de compagnie responsable pour l'ensemble de nos collaborateurs en promouvant des standards élevés partout dans le monde', résume Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.







