TotalEnergies: deux nominations au comité exécutif

(CercleFinance.com) - TotalEnergies fait part de la nomination, à compter du 1er septembre, de Bernard Pinatel comme directeur général aval et directeur général marketing et services, et de Vincent Stoquart comme directeur général raffinage-chimie.



Précédemment, Bernard Pinatel a été nommé directeur général de la branche raffinage-chimie de TotalEnergies en septembre 2016, entrant à cette occasion au comité exécutif de la compagnie pétro-gazière.



Vincent Stoquart était quant à lui directeur énergies renouvelables de TotalEnergies depuis 2021, après avoir exercé les fonctions de directeur raffinage et pétrochimie Amériques entre 2019 et 2021.





