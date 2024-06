Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: deux contrats de livraison de GNL en Asie information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la signature de deux nouveaux contrats de livraison du gaz naturel liquéfié (GNL) à moyen et long terme en Asie, lui permettant de sécuriser des débouchés à moyen terme et de renforcer sa présence sur ces marchés.



D'une part, la compagnie énergétique française a conclu un contrat de vente (SPA) avec Indian Oil Corporation (IOCL) qui prévoit la livraison en Inde de 800.000 tonnes de GNL par an pendant dix ans à compter de 2026.



D'autre part, un accord de vente (HoA) signé avec Korea South East Power prévoit la livraison par TotalEnergies, en Corée du Sud, d'environ 500.000 tonnes de GNL par an pendant cinq ans à compter de 2027.





