TotalEnergies : deux blocs attribués au Suriname

Cercle Finance • 25/06/2021 à 09:07









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique s'être vu attribuer, avec son partenaire Qatar Petroleum, les blocs 6 et 8, situés en eaux peu profondes (30 à 50 mètres) au large du Suriname, dans le cadre de l'appel d'offres 2020/2021 en offshore conventionnel. Avec une participation de 40%, le groupe énergétique français opérera ces deux blocs jouxtant le bloc 58, déjà opéré par l'entreprise, où quatre importantes découvertes ont été faites depuis janvier 2020 et sur lequel les opérations se poursuivent cette année. 'L'attribution de ces deux nouveaux blocs opérés permet à TotalEnergies de renforcer son implantation au Suriname, bassin émergent de classe mondiale. Ces deux permis feront l'objet d'une campagne de sismique 3D pour confirmer leur potentiel', ajoute-t-il.

