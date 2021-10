TotalEnergies déploie une technologie pour réduire les émissions de méthane dans le Barnett

(AOF) - TotalEnergies a annoncé le déploiement d'une technologie développée par Qnergy qui permet de réduire significativement les émissions de méthane liées à ses opérations sur le gisement de gaz de Barnett située aux États-Unis, dans le nord du Texas. La solution proposée par Qnergy utilise une technologie permettant de convertir les instruments fonctionnant au méthane en instruments fonctionnant à l'air comprimé, éliminant ainsi le rejet de méthane dans l'atmosphère au cours du processus.

Dans le cadre d'un projet pilote réussi sur le site de Barnett en mars 2021, la technologie de Qnergy a prouvé qu'elle était une solution fiable, simple à installer et à opérer, pouvant éliminer jusqu'à 98% des émissions de méthane provenant de l'instrumentation utilisant du gaz naturel.

À la suite des tests supplémentaires concluants, TotalEnergies a donc décidé d'installer cette nouvelle technologie en déployant 100 unités sur le champ Barnett en 2021 et 2022.

Le déploiement de 300 unités supplémentaires sur l'ensemble du champ permettra de réduire les émissions de méthane des dispositifs pneumatiques d'environ 7 000 tonnes par an d'ici fin 2024.

Les nouveaux développements au Barnett comme dans l'ensemble de la compagnie, sont dorénavant basés sur une exclusion totale de gaz naturel au niveau de l'instrumentation.

" Pour jouer pleinement son rôle dans la transition énergétique, notamment en remplacement du charbon, la chaîne intégrée du gaz naturel doit restreindre au strict minimum ses émissions de méthane. Nous avons réussi à démontrer avec succès l'efficacité de la technologie de Qnergy sur notre champ de Barnett. En déployant immédiatement cette technologie sur nos opérations onshore aux Etats-Unis, nous mettons en œuvre concrètement notre engagement de réduire nos propres émissions de méthane de 20% entre 2020 et 2025 ", a déclaré Carole Le Gall, Directrice Sustainability & Climate chez TotalEnergies.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.