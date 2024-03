Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: dépasse 1,5 GW de PPA avec 600 clients information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir atteint plus d'1,5 GW de contrats d'achat d'électricité (Power Purchase Agreement, PPA) signés avec plus de 600 clients industriels et commerciaux dans le monde, pour l'autoconsommation sur leurs sites et injection dans le réseau.



Sur ce total d'1,5 GW, 1,1 GW de capacité solaire sur site a déjà été mise en service, produisant 1,5 TWh d'électricité par an, tandis que 400 MW seront mis en service d'ici la fin de l'année.



TotalEnergies accompagne la transition énergétique de secteurs d'activité variés, parmi lesquels l'agroalimentaire, l'industrie automobile, la cimenterie, le numérique, l'industrie manufacturière, la métallurgie, l'extraction minière, la vente au détail et les entrepôts.



' Grâce à la proximité et à la confiance que nous entretenons avec nos clients B2B, l'implication de nos équipes et l'engagement de notre Compagnie, nous sommes fiers de continuer à accélérer notre croissance dans la production d'énergie renouvelable sur site. Sur un marché de l'électricité instable, caractérisé par des prix élevés, nous fournissons non seulement une énergie décarbonée, mais aussi de la visibilité et une excellence opérationnelle sur toute la durée du PPA ', a déclaré Vincent Stoquart, Directeur Renouvelables de TotalEnergies.





