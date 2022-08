Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: dément d'éventuels liens avec l'armée russe information fournie par Cercle Finance • 26/08/2022 à 09:36









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a formellement démenti vendredi des informations de presse selon lesquelles le groupe pétrolier français produirait du kérosène pour l'armée russe.



Selon un récent article du journal Le Monde, l'entreprise percevrait des revenus sur la vente de condensat de gaz qui, une fois transformé en kérosène, ravitaillerait les avions de combat russes qui bombardent actuellement l'Ukraine.



Dans un communiqué, Total affirme que les condensats produits par ses filiales et sociétés liées à son partenaire russe Novatek sont traités dans son usine de Purovsky.



La totalité de ces condensats sont ensuite livrés au complexe industriel de Ust-Luga, dans la région de Leningrad, qui fabrique une série de produits dont du kérosène exclusivement exporté hors de Russie, ajoute-t-il.



Le géant hexagonal souligne que ce fuel n'a pas les certificats nécessaires pour être commercialisé sur le marché russe.



'En conséquence, il est clair que les allégations de certains médias et les appels à enquêter sur les activités de TotalEnergies dans nos sociétés conjointes n'ont absolument aucune base factuelle', déclare le groupe.



TotalEnergies, qui évoque une polémique 'sans fondements' qui atteint à la réputation de l'entreprise, indique avoir décidé de mener toute action juridique pour y mettre fin si cela s'avérait encore nécessaire.



A la Bourse de Paris, l'action du poids-lourd énergétique progressait de 0,2% vendredi matin suite à la publication de ce démenti, à comparer avec un gain de 0,5% pour l'indice CAC 40.





