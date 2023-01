Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: démarrage du terminal Deutsche Ostsee LNG information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 09:08









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le démarrage du terminal Deutsche Ostsee LNG d'import de GNL, situé à Lubmin, sur la côte allemande de la mer Baltique, permettant à la compagnie française de devenir l'un des principaux fournisseurs de GNL en Allemagne.



Elle rappelle avoir livré récemment pour ce projet le Neptune, une unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) qui dispose d'une capacité annuelle de regazéification de cinq milliards de mètres cubes, soit de quoi couvrir environ 5% de la demande allemande.



Par ailleurs, suite à la procédure d'open season lancée par Deutsche ReGas, TotalEnergies a contracté en octobre dernier, une capacité de regazéification de 2,6 milliards de mètres cubes par an et a commencé à livrer au terminal du GNL provenant de son portefeuille.





