TotalEnergies: démarrage du programme de réduction des prix

(CercleFinance.com) - Comme il s'y est engagé fin juillet, TotalEnergies annonce le démarrage, le 1er septembre, de son programme massif de réduction des prix des carburants en France, programme qui concerne près de 3.500 stations-service.



Ainsi, il baissera le prix des carburants pétroliers vendus en stations de 20 centimes d'euro le litre du 1er septembre au 31 octobre, puis de 10 centimes du 1er novembre au 31 décembre par rapport aux prix formés sur les cotations des marchés internationaux.



Ce programme massif de réduction des prix s'ajoutera à la remise de 30 centimes le litre du gouvernement et s'appliquera dès le premier litre acheté, sans limite de montant, pour tous les carburants pétroliers vendus en stations.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -2.80%