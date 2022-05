Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: démarrage de production sur le champ de Mero information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 13:58









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le démarrage de la production de la première phase du développement (Mero-1) du champ géant de Mero, situé sur le bloc de Libra, à plus de 150 kilomètres au large de Rio de Janeiro, dans le bassin de Santos au Brésil.



Lancée fin 2017, Mero-1 comporte une unité FPSO d'une capacité de production de 180.000 barils de pétrole par jour. Les démarrages des trois autres phases de développement sont prévus entre 2023 et 2025.



Le champ de Mero est en préproduction depuis 2017 avec le FPSO Pioneiro de Libra, d'une capacité de 50.000 barils d'huile par jour. Il est opéré par Petrobras (38,6%), en partenariat notamment avec TotalEnergies et Shell Brasil (19,3% chacun).





