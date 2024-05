Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: démarrage de la production pour Eldfisk North information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 13:02









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le démarrage de la production du projet Eldfisk North, en mer du Nord, en avance sur le calendrier initial grâce à une coopération efficace entre les différents partenaires.



En effet, lorsque les autorités norvégiennes avaient approuvé en décembre 2022 le Plan de Développement et d'Exploitation du projet Eldfisk North, le démarrage des productions était prévu pour le second trimestre 2024.



' C'est un bel exemple de projet à cycle court qui a été réalisé en toute sécurité et en avance sur le plan initial. Le projet Eldfisk North permet en effet de produire des réserves additionnelles tout en bénéficiant des capacités de production des infrastructures existantes dans la zone d'Ekofisk' a déclaré Jean-Luc Guiziou Directeur Exploration & Production Europe.



Le projet produira 15 000 barils équivalent pétrole par jour au plateau et utilise la capacité disponible des installations d'Eldfisk pour le traitement et le transport des hydrocarbures.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -0.30%