TotalEnergies: démarrage de la production de Tyra

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le démarrage de la production du complexe offshore de Tyra, situé en mer du Nord danoise, après l'achèvement d'un projet de redéveloppement majeur des installations.



Tyra produira 5,7 millions de mètres cubes de gaz et 22 000 barils de condensats par jour, permettant ainsi au Danemark d'être autosuffisant et de redevenir exportateur net de gaz naturel.



TotalEnergies opère le champ de Tyra pour le compte du Danish Underground Consortium, un partenariat entre TotalEnergies (43,2 %), BlueNord (36,8 %) et Nordsøfonden (20 %).



' Le nouveau Tyra met en oeuvre des solutions digitales et des innovations technologiques lui permettant de produire plus efficacement et avec des émissions de gaz à effet de serre en baisse de 30 % par rapport aux anciennes installations ', a déclaré Nicolas Terraz, Directeur général Exploration-Production de TotalEnergies.



' La reprise de la production de gaz de Tyra renforce par ailleurs la sécurité d'approvisionnement en Europe. '



Le gaz du hub de Tyra est exporté vers l'Europe par deux gazoducs arrivant à Nybro (Danemark) et Den Helder (Pays-Bas).





